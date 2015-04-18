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بدء محاكمة 23 متهمًا فى قضية أنصار الشريعة الإرهابى

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بدء محاكمة 23 متهمًا فى قضية أنصار الشريعة الإرهابى بدء محاكمة 23 متهمًا فى قضية أنصار الشريعة الإرهابى
بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل نظر جلسة محاكمة 23 عضوًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، منهم 18 محبوسًا و6 هاربين، فى اتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل 9 آخرين، وحيازة أسلحة ومفرقعات وقنابل.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية كل من المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.
>كشفت تحقيقات النيابة عن أن أعضاء التنظيم اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع، مشيرًا إلى أن التنظيم بدأ أعماله الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن زعيم التنظيم وضع برنامج إعداد لتنفيذ عمليات إرهابية، وتمكن من استقطاب وتجنيد 22 شخصًا وبث فى رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر الإنترنت تجنبًا للرصد الأمني.

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مصر 365

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