تجديد حبس قاتل طالب الإعدادى 15 يومًا بعد اغتصابه بالغردقة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الغردقة اليوم، السبت، تجديد حبس "حارس الأمن" 15 يوما الذى يعمل بشركة أمن خاصة بالغردقة، والمتهم بهتك عرض تلميذ بالإعدادى المهنى.

ترجع تفاصيل تلك الواقعة لبداية شهر أبريل الجارى، حيث اعترف المتهم أمام ضباط مباحث المديرية داخل قسم شرطة أول الغردقة، وتمثيله للجريمة أن المجنى عليه على معرفة به.

وتبين أن المتهم يدعى "على.م.م" ويقيم مركز هيها محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويعمل بشركة أمن خاصة، أنه بعد انتهاء عمله بحراسة أحد فروع شركات المحمول بشارع الشيراتون السياحى منتصف الليل وعاد مع المجنى عليه ويدعى "مصطفى.ش.ع" الذى يبلغ من العمر 13 عامًا، ويعول أسرته بعد وفاة أبيه من عمله فى "مقهى صغير" مجاور لمقر عمل المتهم، حيث إن محل عمل حارس الأمن بجوار المقهى، الذى يعمل به الطالب المجنى عليه.