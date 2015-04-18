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بالصور .. وزير الصناعة والتجارة يفتتح المؤتمر الإقتصادى للغرفة التجارية بأسوان

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بالصور .. وزير الصناعة والتجارة يفتتح المؤتمر الإقتصادى للغرفة التجارية بأسوان بالصور .. وزير الصناعة والتجارة يفتتح المؤتمر الإقتصادى للغرفة التجارية بأسوان

افتتاح مشروعات المؤتمر الاقتصادى السنوى بأسوان

افتتح اليوم السبت المهندس، منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤتمر الاقتصادى السنوى للغرفة التجارية بأسوان تحت عنوان ” آفاق تنمية التجارة والصناعة بمحافظة أسوان ”

و حضر افتتاح المؤتمر اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،وأيضاً أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والدكتور منصور كباش،رئيس جامعة أسوان ، و المحاسب محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان.

وأكد محافظ أسوان فى كلمته على أن انعقاد هذا المؤتمر يهدف لاستشراف آفاقجديدة لتنمية التجارة والصناعة بأسوان كإقليم واعد تنموياً و إستثمارياً وخاصة أنه يأتى عقب انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى بشرم الشيخ فى منتصف مارس الماضى والذى حقق نجاحات مبهرة على الأصعدة السياسية والإقتصادية والسياحية والخدمية ليثبت ذلك بأننا نعيش مرحلة جديدة من العمل الوطنى الجاد والمثمر لتعود لمصر مكانتها وريادتها علي الخريطة الدولية والإقليمية بما يتناسب مع مقدراتها و مقوماتها ، لافتاً إلى أن أسوان بدأت فى جنى ثمار المؤتمر الإقتصادى سريعاً من خلال مشروعات ستوفر الآلاف من فرص العمل منها مشروع المدينة الخضراء والذى يهدف لاستصلاح 220 ألف فدان بوادى غرب كوم امبو ، بجانب تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بطاقة 50 ميجاوات بإستثمارات 750 مليون جنيه من محطات شمسية أخرى طرحتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على مساحة 8800 فدان .

ومن جانبه أوضح محمد أبوالقاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان بأن فعاليات المؤتمر تنقسم إلى جلستين رئيسيتين منها الجلسة الأولى والتى تهدف إلى تخطيط المنظومة التنموية للمحافظة في ضوء المستجدات على مستوى الاقتصاد المصري حيث تضم الجلسة فى المناقشات لفيف من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس من جامعة أسوان،يتناولوا من خلالها أوراق عمل سبل ومسارات تطوير منظومة التجارية والصناعية و الجلسة الثانية تهدف إلى رصد أهم المشكلات والمعوقات للأنشطة المستهدفة بالتصنيع بأسوان، والسعي لطرحها في حضور وزير التجارة والصناعة ،لإثارة النقاش حول سبل حلها والتغلب عليها ، وخاصة أنه قد تم تشكيل فريق عمل متخصص بالمؤتمر تكون مهمته متابعة النقاشات والأطروحات بجلستي المؤتمر للتوصل إلى نتائج وتوصيات واقعية قادرة على دفع وتنفيذ المنظومة التنموية المقترحة بمحافظة أسوان.

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