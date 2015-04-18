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تجديد حبس المتهم بهتك عرض وقتل تلميذ بالغردقة

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تجديد حبس المتهم بهتك عرض وقتل تلميذ بالغردقة تجديد حبس المتهم بهتك عرض وقتل تلميذ بالغردقة

صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، اليوم السبت، تجديد حبس “حارس الأمن” الذى يعمل بشركة أمن خاصة بالغردقة، والمتهم بهتك عرض تلميذ بالإعدادي المهني وقتله 15 يومًا علي ذمة التحقيقات معه .

وكشفت اعترافات المتهم أمام ضباط مباحث المديرية داخل قسم الشرطة وتمثيله للجريمة، أن المجني عليه علي معرفة به
> وتبين أن المتهم يدعي “على.م.م”، ويقيم مركز هيها محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 21 عامًا، و يعمل بشركة أمن خاصة، أنه بعد انتهاء عمله بحراسة إحدي فروع شركات المحمول بشارع الشيراتون السياحي منتصف الليل وعاد مع المجني عليه ويدعي “مصطفى.ش.ع”، الذى يبلغ من العمر 13 عامًا، ويعول أسرته بعد وفاة أبيه من عمله فى “مقهى صغير”، مجاور لمقر عمل المتهم، حيث أن محل عمل حارس الأمن بجوار المقهى الذى يعمل بها الطالب المجني عليه .

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