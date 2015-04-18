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نقيب الصيادين:حبس الصيادين المصريين فى السودان 7 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه

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نقيب الصيادين:حبس الصيادين المصريين فى السودان 7 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه نقيب الصيادين:حبس الصيادين المصريين فى السودان 7 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه
قال طه الشريدى نقيب الصيادين، إن محكمة سودانية قضت اليوم فى "مركبى الصيد هدى الرحمن، والأميرة ملك"، بالحبس لمدة شهر بتهمة العمل بدون تصريح، وستة أشهر بتهمة اختراق المياه الإقليمية السودانية، و5 آلاف جنيه سودانى غرامة؛ لكل صياد على متن المركبين، وعشرة آلاف جنيه على كل من ريسى المركبين.

يذكر أنه تم احتجاز المركبين بميناء بورتوسودان عقب قيام السلطات السودانية بضبط المراكب داخل المياه الإقليمية، واقتياده إلى السواحل السودانية، وأعلن محامى الصيادين بالاستئناف على الحكم غدا.

وطالبت نقابة الصيادين كلا من وزير الزراعة ووزير الرى عند زيارتهم غدا للسودان بفتح ملف هذه القضية، والعمل على الإفراج عن الصيادين المصريين.
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