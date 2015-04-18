أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. نائب رئيس جامعة المنصورة: الوزراء السابقون لم يربطوا الجامعة بالدولة

Google+ Print
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم، السبت، اجتماعًا لمديرى فروع البنوك بالدقهلية،
>دعا إلى الاجتماع الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بحضور مديرى فروع بنوك (المصرف المتحد– القاهرة – بنك – ناصر الاجتماعى - الأهلى– بركليز)، والدكتور رأفت منصور، مدير مركز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمد ممدوح مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والدكتور أسامة عبد العظيم والأستاذ إيهاب الشربينى، مدير عام المشروعات البيئية، والدكتور مصطفى أمين، مدير إدارة المؤتمرات والاتصال.

وأكد الدكتور رأفت منصور أن تأهيل الخريجين لسوق العمل عامل مهم جدا ليجد الطالب أو الخريج فرصة العمل المناسبة، وهناك فجوة كبيرة بين الدراسة ومتطلبات سوق العمل، يجب أن نعمل تأهيل آلاف الخريجين ليجدوا فرص العمل المناسبة بالتعاون مع البنوك والمنظمات المجتمعية ورجال الأعمال.

وأشار الدكتور محمود المليجى إلى أن الاجتماع يؤكد على أهمية الدور المجتمعى، الذى تساهم فيه البنوك وتعمل على تدعيم الخريجين من خلال التدريب وإتاحة فرص العمل، وكذلك عمل المشروعات، التى من شأنها إتاحة فرص عمل كبيرة للشباب والخريجين للعمل بهذه المشروعات ونأمل أن تعمم الفكرة على الجامعات المصرية والتعليم العالى.

وذكر أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التدريب العملى والتدريب التحويلى للمشروعات الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى مصر وسيكون هناك احتياجات لتخصصات معينة، فيجب أن نعمل على توفير الاختصاصات وخبرات تتناسب مع سوق العمل.. وهذا الدور لن يتم بدون إنشاء مركز للتدريب للقيام بتدريب الخريجين ليتناسب التدريب مع فرص العمل المتاحة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، ومن المقرر إنشاء مر كز التدريب الجديد على أرض جامعة المنصورة الدولية بمدينة جمصة بمشاركة رجال الأعمال والبنوك الموجودة داخل محافظة الدقهلية.

كما أشار إلى أن جميع وزراء التعليم العالى السابقين لم يتمكنوا من ربط الجامعة بالدولة والحكومة، بل إن تعتبر الجامعات عبئا عليها فى حين أن الطبيعى أن تكون الجامعة ظهيرا قويا وداعما للحكومة.

وأضاف أن الجامعة حاليا بصدد إنشاء مبنى مجمع للبنوك من خلال مسابقة معمارية لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المجتمعية للتعاون مع الجامعة.

جانب من الاجتماع مع رؤساء البنوك -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الاجتماع مع رؤساء البنوك

اجتماع رؤساء البنوك بجامعة المنصورة -اليوم السابع -4 -2015
>

اجتماع رؤساء البنوك بجامعة المنصورة

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر