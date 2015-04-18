بالصور.. نائب رئيس جامعة المنصورة: الوزراء السابقون لم يربطوا الجامعة بالدولة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم، السبت، اجتماعًا لمديرى فروع البنوك بالدقهلية،>دعا إلى الاجتماع الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بحضور مديرى فروع بنوك (المصرف المتحد– القاهرة – بنك مصر – ناصر الاجتماعى - الأهلى– بركليز)، والدكتور رأفت منصور، مدير مركز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمد ممدوح مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والدكتور أسامة عبد العظيم والأستاذ إيهاب الشربينى، مدير عام المشروعات البيئية، والدكتور مصطفى أمين، مدير إدارة المؤتمرات والاتصال.

وأكد الدكتور رأفت منصور أن تأهيل الخريجين لسوق العمل عامل مهم جدا ليجد الطالب أو الخريج فرصة العمل المناسبة، وهناك فجوة كبيرة بين الدراسة ومتطلبات سوق العمل، يجب أن نعمل تأهيل آلاف الخريجين ليجدوا فرص العمل المناسبة بالتعاون مع البنوك والمنظمات المجتمعية ورجال الأعمال.

وأشار الدكتور محمود المليجى إلى أن الاجتماع يؤكد على أهمية الدور المجتمعى، الذى تساهم فيه البنوك وتعمل على تدعيم الخريجين من خلال التدريب وإتاحة فرص العمل، وكذلك عمل المشروعات، التى من شأنها إتاحة فرص عمل كبيرة للشباب والخريجين للعمل بهذه المشروعات ونأمل أن تعمم الفكرة على الجامعات المصرية والتعليم العالى.

وذكر أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التدريب العملى والتدريب التحويلى للمشروعات الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى مصر وسيكون هناك احتياجات لتخصصات معينة، فيجب أن نعمل على توفير الاختصاصات وخبرات تتناسب مع سوق العمل.. وهذا الدور لن يتم بدون إنشاء مركز للتدريب للقيام بتدريب الخريجين ليتناسب التدريب مع فرص العمل المتاحة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، ومن المقرر إنشاء مر كز التدريب الجديد على أرض جامعة المنصورة الدولية بمدينة جمصة بمشاركة رجال الأعمال والبنوك الموجودة داخل محافظة الدقهلية.

كما أشار إلى أن جميع وزراء التعليم العالى السابقين لم يتمكنوا من ربط الجامعة بالدولة والحكومة، بل إن الحكومة تعتبر الجامعات عبئا عليها فى حين أن الطبيعى أن تكون الجامعة ظهيرا قويا وداعما للحكومة.

وأضاف أن الجامعة حاليا بصدد إنشاء مبنى مجمع للبنوك من خلال مسابقة معمارية لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المجتمعية للتعاون مع الجامعة.



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جانب من الاجتماع مع رؤساء البنوك



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اجتماع رؤساء البنوك بجامعة المنصورة



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