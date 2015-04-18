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بالصور.. أمن الشرقية يزيل مطعمًا مخالفًا ملكًا لضابط شرطة

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قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومجلس مدينة الزقازيق، اليوم السبت، بأكبر حملة إزالات على كورنيش مدينة الزقازيق، من أمام ديوان مبنى محافظة الشرقية، نهاية بكوبرى الجامعة.

آثار ازالة المطعم -اليوم السابع -4 -2015
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آثار ازالة المطعم

وتمكنت الحملة من إزالة مطعم "فود كورت" الكائن أمام مبنى جامعة الزقازيق وتم بناؤه بالمخالفة للقانون منذ 3 سنوات بعد ثورة 25 يناير، من قبل ضابط بمديرية أمن الشرقية.

المطعم الذي تم بناؤه مخالفة بعد ثورة يناير -اليوم السابع -4 -2015
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المطعم الذي تم بناؤه مخالفة بعد ثورة يناير

شارك فى الحملة الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق، ومعاونه النقيب إبراهيم الجهينى، برئاسة العميد عاطف الشاعر رئيس المباحث وبإشراف العميد عاطف مهران مدير المباحث واللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية.

الأمن يزيل المطعم المخالف -اليوم السابع -4 -2015
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الأمن يزيل المطعم المخالف

وتقوم الحملة حاليًا بإزالة كل التعديات على كورنيش بحر مويس من أمام ديوان المحافظة وكوبرى الجامعة.

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مصر 365