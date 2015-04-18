أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأكاديمية البحرية: السيدة المتهمة بوضع القنبلة من دمنهور ووالدها مسجون

Google+ Print
الأكاديمية البحرية: السيدة المتهمة بوضع القنبلة من دمنهور ووالدها مسجون الأكاديمية البحرية: السيدة المتهمة بوضع القنبلة من دمنهور ووالدها مسجون
أكدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، فى بيان صادر لها منذ قليل، أن أفراد الأمن بالأكاديمية قد اشتبهوا فى سيدة وقاموا بمساعدة أهالى المنطقة بمطاردتها حتى تم القبض عليها، واعترفت بوضعها قنبلة أسفل سيارة بجوار سور الاكاديمية.

فى الوقت الذى قام خلاله خبراء المفرقعات بإبطال مفعول القنبلة وتمشيط المنطقة بالكامل خشية وجود قنابل أخرى.

وأشار بيان الاكاديمية العربية، إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية قد تمكنت من القبض على السيدة المشتبه بها وتبين انها من محافظة دمنهور، حيث إن البطاقة الشخصية للسيدة من محافظة دمنهور واعترفت بوضعها للقنبلة، وأن عمها هو من أرسلها لوضعها عند سور الأكاديمية، كما أن والدها مقبوضًا عليه على ذمة إحدى القضايا الأخرى من نفس الشاكله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365