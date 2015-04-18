الأكاديمية البحرية: السيدة المتهمة بوضع القنبلة من دمنهور ووالدها مسجون

أكدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، فى بيان صادر لها منذ قليل، أن أفراد الأمن بالأكاديمية قد اشتبهوا فى سيدة وقاموا بمساعدة أهالى المنطقة بمطاردتها حتى تم القبض عليها، واعترفت بوضعها قنبلة أسفل سيارة بجوار سور الاكاديمية.

فى الوقت الذى قام خلاله خبراء المفرقعات بإبطال مفعول القنبلة وتمشيط المنطقة بالكامل خشية وجود قنابل أخرى.

وأشار بيان الاكاديمية العربية، إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية قد تمكنت من القبض على السيدة المشتبه بها وتبين انها من محافظة دمنهور، حيث إن البطاقة الشخصية للسيدة من محافظة دمنهور واعترفت بوضعها للقنبلة، وأن عمها هو من أرسلها لوضعها عند سور الأكاديمية، كما أن والدها مقبوضًا عليه على ذمة إحدى القضايا الأخرى من نفس الشاكله.