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نقل العبّارة مسرة من ميناء الغردقة للعمل بسفاجا لتوفير فرص عمل للحمالين

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نقل العبّارة مسرة من ميناء الغردقة للعمل بسفاجا لتوفير فرص عمل للحمالين نقل العبّارة مسرة من ميناء الغردقة للعمل بسفاجا لتوفير فرص عمل للحمالين
أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر نقل عبّارة الركاب "مسرة" من ميناء الغردقة للعمل بميناء سفاجا ابتداءً من اليوم، بحيث تعمل على الخط الملاحى سفاجا – ضبا، بجانب العبّارة "أمانة" التى تنظم رحلة معتمرين أسبوعيا إلى ميناء ينبع السعودى.

وقال مصطفى لـ"اليوم السابع" إنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على طلب الحمّاليين بإعادة الحركة إلى ميناء سفاجا لتوفير فرص عمل لهم، بعد نقل العبّارات للعمل بميناء الغردقة الذى تم افتتاح أعمال تطويره منذ أسابيع، لحين انتهاء أعمال التطوير التى تجرى بميناء سفاجا، لافتا إلى أن الغردقة يعمل بها حاليا عبّارتى الركاب "القاهرة" و"الرياض".
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