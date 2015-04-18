المحافظ يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء بنى عدى

احتفلت محافظة أسيوط بالعيد القومى الذى يواكب 18 أبريل من كل عام، وهو يمثل ذكرى ثورة أهالى قرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م، وقام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القرية، وافتتح قاعة الاحتفالات الجديدة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، وعقد لقاء شعبياً بأهالى القرية بحضور اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط، وجمال عباس سكرتير عام المحافظة، ورئيس مركز منفلوط ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية.

وقال المحافظ خلال اللقاء، إننا اليوم نحتفل بهذه المناسبة الوطنية مع الشعب الأسيوطى العظيم الذى أثبت أنه على القدر الكافى من الوعى للحفاظ على وطنه والنهوض به.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه علينا أن ندرك طبيعة المتغيرات الدولية من حولنا، وأنه ليس أمامنا خيارًا آخر سوى أن نحافظ ليس فقط على وجود الدولة المصرية، بل وعلى كل مقومات تطورها وتقدمها بكل معطياتها التاريخية والحضارية والعصرية، مؤكداً أن هناك مشروعات نفذت بالفعل ومشروعات جار تنفيذها فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والكبارى والأنفاق ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان تتم جميعها بدعم كامل وتنسيق مستمر ومتواصل بين الحكومة ومحافظة أسيوط، وتعاون صادق من كل أبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ الشكر للقيادات الأمنية بمحافظة أسيوط على الجهود التى يقومون ببذلها من أجل إقرار الأمن بالمحافظة بجانب الجهود التى تبذلها القوات المسلحة.

وخلال اللقاء رحب قوشتى عبد الرحمن متحدثا عن أبناء قرية بنى عدى بالقيادات التنفيذية والأمنية، كما تحدث عبد الناصر بكر رئيس اتحاد عمال المحافظة، وألقى كلمة العمال، وحسين عبد النبى متحدثا عن الفلاحين، وعرض بعض مطالب فلاحى أسيوط على المحافظ.

كما تحدثت الدكتورة أميمة عمران مقررة المجلس القومى للمرأة مستعرضة دورة المرأة الأسيوطية فى الكفاح والعمل.

وفى نهاية اللقاء أهدى أحفاد شهداء بنى عدى للمحافظ هدية تذكارية للتعبير عن تقديرهم لاهتمامه بإحياء ذكرى شهداء المحافظة فى معركتهم مع الفرنسيين.

وافتتح محافظ أسيوط خلال زيارته لقرية بنى عدى جدارية المقاومة الشعبية للفنان حسن رجب وتكلف إنشائها 170 ألف جنيه، وتحكى تاريخ معركة أبطال بنى عدى رجالا ونساء ضد المستعمر الفرنسى.

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المحافظ يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى



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محافظ أسيوط أثناء احتفاله بالعيد القومى للمحافظة



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قيادات المحافظة تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى



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المواطنين أثناء مشاركتهم للمحافظ