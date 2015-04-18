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يد - سيدات الأهلي أبطال دوري السوبر بحضور الجماهير

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يد - سيدات الأهلي أبطال دوري السوبر بحضور الجماهير يد - سيدات الأهلي أبطال دوري السوبر بحضور الجماهير

توج فريق سيدات الأهلي بدوري السوبر لكرة اليد بعد أن حقق الانتصار الثالث على التوالي له وجاء على حساب سموحة 28-19.

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير في صالة النادي الأهلي الذي احتفل مع الفريق بالتتويج بالسوبر.

جدير بالذكر أن مباريات الأهلي الثلاث قد شهدوا حضور جماهيري بعد موافقة الأمن والإدارة على دخول الجماهير.

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز في مبارياته الثلاث على حساب المعادي الذي انسحب ثم سبورتنج أمس الجمعة قبل أن يهزم سموحة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 13-9 قبل أن تحافظ سيدات الأهلي على تقدمهن في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفارق 9 أهداف.

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