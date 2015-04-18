المتحدث العسكري : تدمير 69 نفق وضبط كميات من المخدرات بسيناء

أعلن المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير، عن تدمير 69 فتحة نفق على الشريط الحدودي وضبط كميات من المخدرات بسيناء خلال الفترة من 28 مارس حتى 15 أبريل الجاري.

وقال المتحدث العسكري – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – إنه فى إطار جهود القوات المسلحة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الفترة من 28 مارس حتى 15 أبريل الجاري من تنفيذ عدد من الضبطيات الحاسمة والتى أسفرت عن عدد من النتائج الإيجابية.

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه بمنطقة( مدينة رفح ) تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير (69) فتحة نفق جديد على الشريط الحدودى (بشمال سيناء)، و ضبط المدعوان (علاء كمال عطوة – شريف محمد عبدالعال ) فلسطينى الجنسية وبحوزتهم [1700 قاروصة سجائر – 9 عبوة بلاستيك لمادة جيلاتينية تستخدم فى إعداد العبوات المتفجرة بإجمالى وزن (225) كجم ] بجوار فتحة أحد الأنفاق، كما تم ضبط العربة ر قم (ق هـ ع 973) ملاكى ماركة هيونداى إلنترا قيادة المدعو/ إبراهيم إسماعيل إبراهيم وبحوزته مبلغ (80.000) جنيه مخبأ داخل دواسة العربة .

وأضاف أنه بمنطقة (معدية القنطرة شرق) تم ضبط عربة ملاكى رقم (31490) ملاكى شمال سيناء ماركة هيونداى إلنترا قيادة المدعو/ أحمد سعيد سليم ويرافقه المدعو / حسين عايد حسين عايد والمدعو / راشد سعيد سليم وبالتفتيش تم ضبط عدد (3) لفافة صغيرة الحجم بهم مادة الأفيون المخدر بإجمالى وزن (100) جرام مخبأين داخل طيات ملابسهم، وضبط عربة ¾ نقل رقم (د م ب 2631) ماركة إيسوزو قيادة المدعو/ أسامة صديق على إسماعيل محملة بعدد (1165) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (2330) كجم، كما تم ضبط عربة ماركة (بيجو) تحمل لوحات معدنية رقم (10171) وعليها عدد (5) فرد محملة بكمية من نبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (12.5) كجم .

وفي منطقة (معدية سرابيوم) تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط العربة رقم (17457) نقل شمال سيناء ماركة ايفكو قيادة المدعو/ محمد محمد حسن عريف بها عدد (142) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن (284) كجم .

وفي منطقة (نفق الشهيد أحمد حمدى) تم ضبط أتوبيس سياحى بقيادة المدعو (أحمد سيد محمد إبراهيم) بحوزته [كمية من نبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (60) كجم – 12726 جنيه – وكمية من الأفيون المخدر ] مخبأين بمخزن سرى بالأتوبيس، وضبط عربة ¼ نقل ماركة بيك أب تحمل لوحات معدنية رقم (20147) أجرة شمال سيناء قيادة المدعو/ حسن السيد على جمعة محملة بكمية لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (42) كجم، كما تم ضبط العربة الملاكى رقم (ب ط 1754) ماركة سكودا أوكتافيا قيادة المدعو/ حسين شعبان محمد (سورى الجنسية) يرافقه المدعو/ عبد الله على عبد الله والمدعوة/ مروة أحمد محمود محمد (مصريين الجنسية) بحوزتهم عدد (2) علبة سجائر بداخلهم عدد (16) سيجارة ملفوفة بجوهر الحشيش المخدر وعدد (3) أصابع لجوهر الحشيش المخدر .

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه على ساحل خليج السويس بمنطقة (رأس غارب) تم ضبط فلوكة صيد بدون بيانات وعليها عدد (2) موتور ماركة ياماها محملة بعدد (49) جوال بداخلهم عدد (1215) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (3037.5) كجم، وعلى ساحل (جنوب مدينة الطور ) تم ضبط عربة تويوتا لاند كروزر وفلوكة صيد محملة بعدد (34) جوال بداخلهم عدد (850) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (2550 ) كجم، وبمنطقة (جنوب سترة ) بالتنسيق مع القوات الجوية تم تدمير عدد (3) عربة متسللين من الغرب إلى الشرق .

وتابع المتحدث العسكري في منطقة (جنوب مدينة مطروح) تم ضبط عربة تويوتا هاى لوكس بقيادة المدعو / عبد الله السعيد ميكائيل محملة بعدد [(129) بندقية خرطوش – (28) خزنة بندقية خرطوش – (1800) طلقة خرطوش – (320000) قرص لعقار التامول المخدر] ، وبمنطقتى (جنوب منفذ السلوم – شمال منفذ السلوم) تم ضبط عدد (4) جوال بداخلهم عدد (90000) قرص لعقار الترامادول المخدر، و ضبط المدعو/ محمد عمر فيصل شعيب وبحوزته لفافة بها مبلغ (150.000) دولار أمريكى .

وفي بمنطقة (جزيرة الجفتون) تم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (170)كجم على سطح مياه البحر الأحمر بمنطقة الفاصل بين (شمال جزيرة الجفتون الكبير وجزيرة الجفتون الصغير)، بينما بمنطقة (سفاجا ) وعلى ساحل البحر تم ضبط فلوكة صيد صغيرة بدون موتور وعليها كمية لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (728) كجم، بمنطقة (إدفو) تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عربة ¼ نقل ماركة تويوتا هاى لوكس تحمل لوحات معدنية رقم (13826) نقل البحر الأحمر و عليها عدد (6) فرد مصري الجنسية و بحوزتهم(4) جهاز كشف عن المعادن يتم إستخدامهم فى البحث و التنقيب عن خام الذهب.