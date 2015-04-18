عودة حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها بعد سحب السفينة الجانحة

عادت حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها بعد تدخل وحدة الإنقاذ البحرى، لسحب سفينة حاويات جنحت بالقطاع الجنوبى للمجرى صباح اليوم السبت.

وقال مصدر ملاحى بهيئة قناة السويس، إن قاطرتين تابعتين للهيئة سحبتا سفينة الحاويات "ميرسك لاين" من منطقة جنوحها بمنطقة الكيلو 94 بالدفرسوار، بعدما أوقفت وتعطل حركة 21 سفينة .

> وأضاف المصدر، أن السفينة سحبت لمنطقة الانتظار بالبحيرات المرة للكشف على محركاتها وبيان سبب عطلها بالمجرى الملاحى .

وتعمل هيئة قناة السويس على حفر مجرى موازى لاستيعاب عدد سفن أكبر، ويسمح بعبور السفن فى اتجاهين مختلفين فى توقيت واحد، ومن المنتظر الانتهاء منه فى أغسطس المقبل.

تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات

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