دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر رجب

تستطلع دار الإفتاء المصرية من خلال لجانها الشرعية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مساء اليوم السبت، هلال شهر رجب لعام 1436 هجرية.

وكان قد صرح الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن غرة شهر رجب لعام 1436 هجرية فى القاهرة وغالبية الدول الإسلامية والعربية، توافق الاثنين 20 أبريل الجارى، مشيرًا إلى أن شهر جمادى الآخر سيبلغ 30 يومًا، بحيث تكون نهايته الأحد الموافق 19 إبريل المقبل.

وأوضح رئيس قسم الفلك أن هلال شهر رجب لن يُرَى فى القاهرة ومكة المكرمة أو الدول العربية يوم الرؤية، لافتًا إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.