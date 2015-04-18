بالصور.. مصريون ينظمون حملة فى شوارع أمريكا لتنشيط السياحة بمصر

قال ماجد أمين منسق مجموعة "نيو إيجيبت" فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن المجموعة التى تضم مصريين بدأت حملة عالمية لتنشيط السياحة فى مصر ، وتعتبر هذه الفعالية مجرد تحضير لمجموعة من الفعاليات الكبرى للتواجد فى أكبر ميادين نيويورك فى الفترة القادمة لدعم السياحة المصرية.

وأضاف فى بيان صحفى اليوم السبت، أن الفعالية وجدت اهتماما فى الشارع الأمريكى، وقامت بتوزيع هدايا تذكارية مجانية مع تقديم معلومات عن أهم الأماكن السياحية فى مصر، كما أنه من المنتظر إقامة فعالية كبيرة جدًا بميدان تايم سكوير، خلال الفترة القادمة، ووعدت بأن تكون الفعالية أكبر يوم مصرى لدعم السياحة فى مصر.

وأشار إلى أن التعامل المباشر مع المواطن الأمريكى يختلف تمامًا عن مجرد إرسال صور لهم عن مصر، فالمواطن الأمريكى البعيد تماما عن السياسة لديه العديد من الأسئلة عن الوضع الحالى الحقيقى فى مصر.



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خلال أولى فعاليات الحملة بالولايات المتحدة



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مؤسسو الحملة يروجون للسياحة فى مصر



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خلال حديثهم مع أحد المواطنين لإقناعه بزيارة "مصر"



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مشاركة لافتة وترحيب بالحملة من المواطنين



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خلال التقاط صور تذكارية مع المواطنين

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