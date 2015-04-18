أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مصريون ينظمون حملة فى شوارع أمريكا لتنشيط السياحة بمصر

Google+ Print
قال ماجد أمين منسق مجموعة "نيو إيجيبت" فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن المجموعة التى تضم مصريين بدأت حملة عالمية لتنشيط السياحة فى ، وتعتبر هذه الفعالية مجرد تحضير لمجموعة من الفعاليات الكبرى للتواجد فى أكبر ميادين نيويورك فى الفترة القادمة لدعم السياحة المصرية.

وأضاف فى بيان صحفى اليوم السبت، أن الفعالية وجدت اهتماما فى الشارع الأمريكى، وقامت بتوزيع هدايا تذكارية مجانية مع تقديم معلومات عن أهم الأماكن السياحية فى مصر، كما أنه من المنتظر إقامة فعالية كبيرة جدًا بميدان تايم سكوير، خلال الفترة القادمة، ووعدت بأن تكون الفعالية أكبر يوم مصرى لدعم السياحة فى مصر.

وأشار إلى أن التعامل المباشر مع المواطن الأمريكى يختلف تمامًا عن مجرد إرسال صور لهم عن مصر، فالمواطن الأمريكى البعيد تماما عن السياسة لديه العديد من الأسئلة عن الوضع الحالى الحقيقى فى مصر.

خلال أولى فعاليات الحملة بالولايات المتحدة -اليوم السابع -4 -2015
>

خلال أولى فعاليات الحملة بالولايات المتحدة

مؤسسو الحملة يروجون للسياحة فى مصر -اليوم السابع -4 -2015
>

مؤسسو الحملة يروجون للسياحة فى مصر

خلال حديثهم مع أحد المواطنين لإقناعه بزيارة
>

خلال حديثهم مع أحد المواطنين لإقناعه بزيارة "مصر"

مشاركة لافتة وترحيب بالحملة من المواطنين -اليوم السابع -4 -2015
>

مشاركة لافتة وترحيب بالحملة من المواطنين

خلال التقاط صور تذكارية مع المواطنين -اليوم السابع -4 -2015
>

خلال التقاط صور تذكارية مع المواطنين


>- هيئة تنشيط السياحة تطلق مسابقة لأفضل فيديو التقطه السياح للمزارات فى مصر
>

- بروتوكول تعاون بين شركات "مصر للطيران" لتنشيط السياحة العلاجية بمصر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»