نيابة السلام تتهم مصور ومساعد مخرج "المستخبى" بحيازة الهيروين

وجهت نيابة السلام برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة تهمة حيازة مخدرات لمصور ومساعد برنامج منى العراقى اللذين ضبطا بحوزتهما "هيروين" داخل سيارة يستقلانها بمدينة السلام .

واستلمت نيابة السلام تحريات المباحث التى أكدت أن الإعلامية منى العراقى كلفت المتهمين اللذين يعملان ضمن فريق عمل برنامجها "المستخبى" بعمل تحقيق استقصائى عن تجارة المخدرات بالسلام وفرغت النيابة الكاميرات الخاصة بالبرنامج التى سجلت شراء المواد المخدرة من تاجر ضمن التحقيق الذى كلفتهما به منى العراقى.

وكانت نيابة السلام أمرت باحتجاز مصور ومساعد مخرج ببرنامج "المستخبى" الذى يذاع على فضائية "القاهرة والناس"، بعد ضبطهما بكمية من الهيروين لحين التأكد من الطب الشرعى من تعاطيهما للمخدر من عدمه خاصة بعد أن أكدا أنهما كانا فى مهمة بتكليف من الإعلامية منى عراقى مقدمة البرنامج لإجراء تحقيق صحفى عن تجارة المخدرات بمدينة السلام .

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