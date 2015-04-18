أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث العسكرى: تدمير 69 فتحة نفق بسيناء.. وضبط 129 بندقية خرطوش

Google+ Print
المتحدث العسكرى: تدمير 69 فتحة نفق بسيناء.. وضبط 129 بندقية خرطوش المتحدث العسكرى: تدمير 69 فتحة نفق بسيناء.. وضبط 129 بندقية خرطوش
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إنه فى إطار جهود القوات المسلحة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية تمكنت قوات حرس الحدود خلال الفترة من 28 / 3 - 15 / 4 / 2015 من تنفيذ عدد من الضبطيات الحاسمة، كان أهمها اكتشاف وتدمير 69 فتحة نفق جديد على الشريط الحدودى، بين وقطاع غزة .

وأوضح المتحدث العسكرى أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط المدعوان (علاء كمال عطوة - شريف محمد عبدالعال ) فلسطينى الجنسية وبحوزتهم [1700 قاروصة سجائر – 9 عبوة بلاستيك لمادة جيلاتينية تستخدم فى إعداد العبوات المتفجرة بإجمالى وزن (225) كجم ] بجوار فتحة أحد الأنفاق، وضبط العربة ر قم (ق هـ ع 973) ملاكى ماركة هيونداى إلنترا قيادة المدعو/ إبراهيم إسماعيل إبراهيم وبحوزته مبلغ (80.000) جنيه مخبأ داخل دواسة العربة .

وأوضح المتحدث العسكرى أنه بالتنسيق مع القوات الجوية تم تدمير عدد (3) عربة متسللين من الحدود الغربية إلى الشرق، وضبط عربة تويوتا هاى لوكس بقيادة المدعو / عبد الله السعيد ميكائيل محملة بــ [(129) بندقية خرطوش – (28) خزنة بندقية خرطوش – (1800) طلقة خرطوش – (320000) قرص لعقار التامول المخدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر