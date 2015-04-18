المتحدث العسكرى: تدمير 69 فتحة نفق بسيناء.. وضبط 129 بندقية خرطوش

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إنه فى إطار جهود القوات المسلحة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية تمكنت قوات حرس الحدود خلال الفترة من 28 / 3 - 15 / 4 / 2015 من تنفيذ عدد من الضبطيات الحاسمة، كان أهمها اكتشاف وتدمير 69 فتحة نفق جديد على الشريط الحدودى، بين مصر وقطاع غزة .

وأوضح المتحدث العسكرى أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط المدعوان (علاء كمال عطوة - شريف محمد عبدالعال ) فلسطينى الجنسية وبحوزتهم [1700 قاروصة سجائر – 9 عبوة بلاستيك لمادة جيلاتينية تستخدم فى إعداد العبوات المتفجرة بإجمالى وزن (225) كجم ] بجوار فتحة أحد الأنفاق، وضبط العربة ر قم (ق هـ ع 973) ملاكى ماركة هيونداى إلنترا قيادة المدعو/ إبراهيم إسماعيل إبراهيم وبحوزته مبلغ (80.000) جنيه مخبأ داخل دواسة العربة .

وأوضح المتحدث العسكرى أنه بالتنسيق مع القوات الجوية تم تدمير عدد (3) عربة متسللين من الحدود الغربية إلى الشرق، وضبط عربة تويوتا هاى لوكس بقيادة المدعو / عبد الله السعيد ميكائيل محملة بــ [(129) بندقية خرطوش – (28) خزنة بندقية خرطوش – (1800) طلقة خرطوش – (320000) قرص لعقار التامول المخدر.