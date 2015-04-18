سكان حلوان والصعيد والسويس أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة

يتعرض الكثير من سكان مصر للتلوث بسبب عوادم المصانع وخاصة مصانع الأسمنت.

وأرسلت قارئة تسكن فى "حلوان" تسأل عن الأضرار الصحية التى يتعرض لها سكان حلوان بسبب وجود الكثير من مصانع الأسمنت بها.

ويجيب الدكتور يسرى عقل أستاذ الأمراض الصدرية، مؤكدا أنه يجب على الدولة أن تجد حلا فى الصناعات الملوثة للبيئة كمصانع الأسمنت، المتواجدة فى بعض المدن التى يسكنها المواطنون وتحديدا حلوان والأماكن المجاورة، السويس حيث تعرض خط القناة للتلوث، الصعيد أكمله، ومصانع السكر فى كوم أمبو .

وأضاف د. عقل، أن هذه المصانع "الأسمنت" تهدد حياة ورئة المصريين، فهى السبب الأساسى فى إصابتهم بورم الغشاء البلورى "الغشاء حول الرئة" ، وألياف الأسبستس الموجودة فى صناعة الأسمنت والكثير من الصناعات الملوثة للبيئة.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية، إلى أن هذا المرض نادر الحدوث فى معظم دول العالم المتقدم، ويحدث بعد سن السبعين، أما فى مصر المرض شائع الحدوث، ويحدث فى سن صغيرة بسبب التلوث البيئى،لافتا إلى أن هذا المرض ليس له علاج، وانقرض فى العالم أجمعه ولكنه يزداد فى مصر.

وأخيرا يؤكد أستاذ الأمراض الصدرية، أن القانون يجب أن ينص على إنشاء مصانع للأسمنت على بعد 300 كيلو على الأقل من العمران، ويتم وضع الفلاتر عليها، مع أنها لا تقلل الأضرار بشكل كبير.