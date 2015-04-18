طفلك مريض السكر ماتحرمهوش.. ممكن ياكل بليلة وكشرى وبطاطس بشروط

قالت الدكتورة إيزيس غالى أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن التغذية إحدى وسائل علاج الأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول الذى يعتمد على الأنسولين.

أطعمة يجب مراعاتها بنظام غذائى للأطفال مرضى السكرى

>وأضافت د.إيزيس قائلة "يجب على الأمهات مراعاة بعض الإرشادات الخاصة بالنظام الغذائى لطفلها المريض بمرض السكر، فعلى سبيل المثال:

1)وجبة الإفطار

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>يجب أن يتناول الطفل المصاب بمرض السكر من النوع الأول وجبة إفطار جيدة، نظرا لأنه يأخذ جرعة من عقار الأنسولين، بحيث تحتوى على الآتى:

-بليلة أو فول أو كورن فليكس.

>- بجانب بيضة أو قطعة صغيرة من الجبن وبعدها يأخذ جرعة من الأنسولين.

>ما بين وجبة الفطار والغداء ثمرة من الفاكهة أو الخضار الطازج

2) وجبة الغذاء

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3) وجبة العشاء

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>وجبة الغذاء يجب أن تتضمن الآتى:>-الأرز أو مكرونة أو بطاطس يتم تحديد الكمية المناسبة للطفل حسب ما يقررها الطبيب المعالج وتتحدد بناء على حالة الطفل الصحية ووزنه والنشاط البدنى الذى يقوم به.>- قطعة من اللحم أو الدجاج أو الجمبرى بجانب خضار وطبق السلاطة.>ما بين الغذاء والعشاء ثمرة فاكهة>يجب أن يحصل الطفل مريض السكر على وجبة من البقوليات بجانب جرعة الأنسولين لتجنب تعرضه لهبوط نسبة السكر بجسمه، لذلك يجب أن تتضمن وجبة العشاء شوربة عدس أو كشرى أو تونة أو جبن .>نصائح يجب مراعاتها فى تعامل الأم مع تغذية طفلها مريض السكر

وتنصح د.إيزيس "بأن الطفل مريض السكر يجب أن يأكل جيدا نظرا لأنه يتناول جرعة من الأنسولين، كذلك هناك بعض النصائح التى يجب على الأمهات مراعاتها فى تغذية طفلها مريض السكر"، وأهمها:

1)عدم اتباع أسلوب قائمة الممنوعات من الطعام مع الطفل مريض السكر.

2) يجب عدم حرمان الطفل من تناول أغذية معينة بل يجب ترغيب الطفل بأن يستطيع تناولها أثناء التنزه أو ممارسة نشاط بدنى.

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