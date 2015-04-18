شيفتشينكو: صلاح مثل الصاروخ.. لاعب لا يصدق

امتدح الأوكراني الدولي ولاعب ميلان السابق أندري شيفتشينكو المصري محمد صلاح جناح فيورنتينا الإيطالي مشيرا إلى أنه لاعب مذهل.

وكان محمد صلاح قد قدم أداء طيبا يوم الخميس أمام دينامو كييف الأوكراني في ربع نهائي الدوري الأوروبي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام دينامو كييف

وقال شيفا لصحيفة (كوريير ديللو سبورت) "كنت حقا مندهش بأداء محمد صلاح أمام دينامو كييف، لديه إمكانيات كبيرة".

وأضاف "لعب 30 دقيقة بشكل رائع وكان يركض مثل الصاروخ.. هو لاعب لا يُصدق".

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد سجل 7 أهداف لفيورنتينا في 12 مباراة منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.