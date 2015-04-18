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بالصور .. نجوم الفن والرياضة والإعلام بحفل “يوني واي”

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بالصور .. نجوم الفن والرياضة والإعلام بحفل “يوني واي” بالصور .. نجوم الفن والرياضة والإعلام بحفل “يوني واي”

نجوم الفن والرياضة والإعلام بحفل “يوني واي”

 

أقامت شركة “يوني واي” حفلًا ضخما باستاد القاهرة، بمناسبة مرور عام على افتتاحها بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، في مقدمتهم النجم الكبير محمد صبحي، والكابتن حازم إمام، وأحمد حسن، ومحمد زيدان، والإعلامية ريهام سعيد .

وأعلن، رئيس مجلس إدارة “يوني واي”، الدكتور إسلام محمد، خلال الحفل عن إطلاق نشاط جديد بشركته لتنشيط السياحة المصرية، والتعاقد مع عدد من الفنادق العالمية، كما أعلن عن إنتاج أول تابلت يحمل إسم “يوني واي” .

وأضاف رئيس “يوني واي” أن الشركة تدعم أي نشاط مجتمعي أو خدمي لصالح الوطن، وقدمت الشركة دعمًا ماديًا لصالح مشروع تطوير العشوائيات الذي يتبناه النجم الكبير محمد صبحي، والذي كرمته الشركة خلال الحفل على مجهوده في هذا المشروع لصالح .

وأوضح ” إسلام” أن الشركة حريصة على توفير فرص العمل للشباب، بعيدًا عن تحميل أي أعباء، ووجه الشكر للمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر لنشاطهم داخل مصر .

وكرم رئيس “يوني واي” النجم محمد صبحي، والإعلامية ريهام سعيد، والنجم أحمد حسن، كما قام بتكريم مجموعة كبيرة من أعضاء “يوني واي” المتميزين، الذين نجحوا في تحقيق ذاتهم من خلال فكرة عمل الشركة، وحققوا أرباحًا كبيرة .

وحرص “صبحي” على توجيه كلمة للشباب يحثهم فيها على العمل والابتكار من أجل مستقبل الوطن الذي يحتاج من الجميع دعمه ومساندته وبخاصة الشباب، ووجه الشكر لشركة “يوني واي” على دعمها لمشروعه الخاص بتطوير العشوائيات .

وأعرب نجوم الرياضة المشاركين أحمد حسن، حازم إمام، محمد زيدان، عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الاحتفال وسط تجمع الشباب الذي تخطى الثلاثون ألفًا، والذي وصفه “زيدان” بأنه لم يشاهد هذا التجمع إلا في إحتفالات مصر بكأس الأمم الأفريقية، وروى كلًا منهم قصة صعوده ونجاحه ليحثوا الشباب على الأمل وعدم اليأس .

وأحيا النجمين محمد حماقي ونانسي عجرم الحفل الكبير، وقاموا بتقديم مجموعة من أجمل أغانيهم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع عدد من المعجبين، والعملاء المتميزين بالشركة، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم .

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