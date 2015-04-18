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إصابة سائحة بولندية إثر اصطدام سيارتين بالأقصر

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إصابة سائحة بولندية إثر اصطدام سيارتين بالأقصر إصابة سائحة بولندية إثر اصطدام سيارتين بالأقصر

أصيبت سائحة بولندية الجنسية والمرشد السياحي المرافق لها، اليوم السبت، إثر اصطدام السيارة التي كانت تنقلهما بسيارة نقل بالطريق الزراعي الغربي بمركز القرنة غرب محافظة الأقصر.

وكان العميد أحمد عبد الخالق، مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، قد تلقي إخطارا من العقيد محمد أبوعايد، رئيس مباحث السياحة والآثار، يفيد بإصابة سائحة بولندية الجنسية والمرشد المرافق لها في حادث اصطدام ميكروباص سياحي بسيارة نقل علي الطريق الزراعي الغربي.

وتم نقل المصابين لمستشفي الأقصر الدولي للعلاج،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

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