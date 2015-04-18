المرصد السورى: مقتل ما لا يقل عن 158 شخصا أمس فى شتى أنحاء البلاد

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم السبت أن ما لا يقل عن 158 شخصا لقوا مصرعهم أمس الجمعة فى سوريا، بينهم جنود من قوات النظام السوري، ومقاتلى المعارضة وتنظيمى "داعش والنصرة" الإرهابيين.

وأوضح المرصد السورى - فى بيان له من مقره بلندن - أن 50 شخصا لقوا صرعهم أمس، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 61 شخصا من القوات النظامية والموالين لها قتلوا فى اشتباكات وتفجيرات فى شتى أنحاء البلاد، مبينا أن 29 مواطنا سوريا بينهم أطفال ومواطنات استشهدوا فى قصف جوى على عدة مناطق سورية.

ولفت المرصد إلى مقتل ما لا يقل عن 26 من تنظيم جند الأقصى وجبهة النصرة وتنظيم داعش، وفصائل إسلامية من جنسيات غير سورية لقوا مصرعهم، وذلك فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم.

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