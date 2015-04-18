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مصادر: مقتل 27 على الأقل فى انفجار سيارتين ملغومتين ببغداد

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مصادر: مقتل 27 على الأقل فى انفجار سيارتين ملغومتين ببغداد مصادر: مقتل 27 على الأقل فى انفجار سيارتين ملغومتين ببغداد
قالت مصادر فى الشرطة ومصادر طبية إن 27 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم فى انفجار سيارتين ملغومتين فى العاصمة العراقية بغداد أمس الجمعة 17 أبريل.

وأضافت المصادر أن أحد الإنفجارين وقع فى سوق فى حى العامل فى جنوب غرب المدينة ووقع الآخر فى حى الحبيبية فى شرق المدينة، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجيرين بالإضافة إلى انفجار سيارة ملغومة فى وقت سابق خارج القنصلية الأمريكية فى اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذى قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب 14 على الأقل.
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