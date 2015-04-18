"هاكرز" عرب يخترقون أنظمة الجيش الإسرائيلى بـ"صور مجندات" مثيرة

كشف موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، اليوم السبت، أن "هاكرز" عرب تمكنوا من اختراق منظومات إلكترونية محوسبة فى الجيش الإسرائيلى باستخدام صور مثيرة للغاية لمجندات بالجيش الإسرائيلى، وذلك فى اطار هجوم "السايبر" وتجارب التجسس التى قامت بها جهات عربية مجهولة.

وأضاف الموقع العبرى أن تقرير صادر من جهاز "الأبحاث الأمنية" الأمريكى Blue Coat أكد أن "الهاكرز" زرعوا برامج تجسس من خلال رسائل الكترونية، شملت دعوة لمشاهدة صور مجندات إسرائيليات مثيرة، مشيرا إلى أن هذه الحملة المتواصلة منذ 4 سنوات تظهر كيف تحول الشرق الاوسط إلى حرب تجسس "السايبر"، وتدل على انتشار القدرة على تنفيذ هجمات من هذا النوع.

وقال فيلون جرانج، أحد الباحثين الأمريكيين الذين اكتشفوا الحملة الحالية، إن البرنامج يقوم فى الأساس على "حصان طروادة" Poison Ivy، وأن "الهاكرز" لم يستخدموا وسائل متطورة وغالية الثمن، وإنما "مصائد" جعلت المستخدمين يقعون فى الإغواء ويقومون بتفعيل الفيروس بأنفسهم.

وأوضح الموقع الإسرائيلى أن "الهاكرز" أرسلوا رسائل إلكترونية إلى عناوين عسكرية كثيرة، كان موضوعها "أخبار عسكرية" أو "أغنية حول بنات الجيش"، وشملت بعض الرسائل ملفات خلقت ثغرات فى الحواسيب، وسمحت بالتالى بالوصول إليها، ومكنت أجهزة الحاسب من تحميل برامج مضرة أخرى دون أى تدخل خارجى.

وقالت شركة الأبحاث أن غالبية البرامج المضادة للفيروس لم تكتشف الفيروسات الضارة، وتمكنت بعض هذه الفيروسات من اختراق أجهزة حكومية، لأنه تبين للباحثين أن الهاكرز تمكنوا من نسخ معلومات رسمية.



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مجندات بالجيش الإسرائيلى



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هاكرز عرب يشنون هجمات ضد إسرائيل



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جانب من تقرير الموقع الإسرائيلى