بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية فى يوم الجيش

احتفلت إيران اليوم، السبت، بيوم الجيش باستعراض عسكرى، تم فيه عرض وحدات الجيش المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواريخ المختلفة، كما تم عرض صواريخ منظومة باور 373 إيرانية الصنع.

وتضمن الاستعراض العسكرى الكبير فى طهران عرضا لعملية تزود المقاتلات بالوقود جوا من طائرة 747، كما شهد العرض تحليق أنواع من المقاتلات والقاصفات التابعة للقوة الجوية للجيش الإيرانى، حيث حلقت طائرات من طراز "أف14 و4 و5" و"صاعقة" المحلية وميج 29 وسوخوى 24 فى سماء طهران.

وشمل العرض الجوى تزود طائرات من طراز أف 14 و4 و5 بالوقود من طائرة التزود 747، بجانب عملية مماثلة بين طائرات سوخوى.



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طائرة حربية إيرانية



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الجيش الإيرانى



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تم عرض أسلحة جديدة فى العرض



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مدفع إيرانى



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عربات حاملة مدافع



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الجيش الإيرانى



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القوات الخاصة الإيرانية



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صاروخ شهاب الإيرانى



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صاروخ إيرانى الصنع



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صاروخ إيرانى



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تزويد الطائرات الحربية بالوقود فى الجو



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تزويد الطائرات بالوقود



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منظومة باور 373 الإيرانية



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القوات الحربية الإيرانية

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