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بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية فى يوم الجيش

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احتفلت إيران اليوم، السبت، بيوم الجيش باستعراض عسكرى، تم فيه عرض وحدات الجيش المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواريخ المختلفة، كما تم عرض صواريخ منظومة باور 373 إيرانية الصنع.

وتضمن الاستعراض العسكرى الكبير فى طهران عرضا لعملية تزود المقاتلات بالوقود جوا من طائرة 747، كما شهد العرض تحليق أنواع من المقاتلات والقاصفات التابعة للقوة الجوية للجيش الإيرانى، حيث حلقت طائرات من طراز "أف14 و4 و5" و"صاعقة" المحلية وميج 29 وسوخوى 24 فى سماء طهران.

وشمل العرض الجوى تزود طائرات من طراز أف 14 و4 و5 بالوقود من طائرة التزود 747، بجانب عملية مماثلة بين طائرات سوخوى.

طائرة حربية إيرانية -اليوم السابع -4 -2015
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طائرة حربية إيرانية

الجيش الإيرانى -اليوم السابع -4 -2015
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الجيش الإيرانى

تم عرض أسلحة جديدة فى العرض -اليوم السابع -4 -2015
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تم عرض أسلحة جديدة فى العرض

مدفع إيرانى -اليوم السابع -4 -2015
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مدفع إيرانى

عربات حاملة مدافع -اليوم السابع -4 -2015
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عربات حاملة مدافع

الجيش الإيرانى -اليوم السابع -4 -2015
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الجيش الإيرانى

القوات الخاصة الإيرانية -اليوم السابع -4 -2015
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القوات الخاصة الإيرانية

صاروخ شهاب الإيرانى -اليوم السابع -4 -2015
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صاروخ شهاب الإيرانى

صاروخ إيرانى الصنع -اليوم السابع -4 -2015
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صاروخ إيرانى الصنع

صاروخ إيرانى -اليوم السابع -4 -2015
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صاروخ إيرانى

تزويد الطائرات الحربية بالوقود فى الجو -اليوم السابع -4 -2015
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تزويد الطائرات الحربية بالوقود فى الجو

تزويد الطائرات بالوقود -اليوم السابع -4 -2015
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تزويد الطائرات بالوقود

منظومة باور 373 الإيرانية -اليوم السابع -4 -2015
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منظومة باور 373 الإيرانية

القوات الحربية الإيرانية -اليوم السابع -4 -2015
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القوات الحربية الإيرانية


>إيران تبدى استعداداها للتوسط لوقف العمليات العسكرية باليمن
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