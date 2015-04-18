الرئيس الصينى يدعو لحل سياسى للأزمة اليمنية خلال مكالمة مع العاهل السعودى

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت إن الرئيس الصينى شى جين بينغ، أبلغ العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مكالمة هاتفية، إن ينبغى زيادة المساعى للسعى لإيجاد حل سياسى للأزمة فى اليمن.

وبدأ تحالف تقوده السعودية حملة جوية يوم 25 مارس، بعد أن اقترب المقاتلون الحوثيون الشيعة الذين سيطروا على معظم البلاد من ميناء عدن الجنوبى وأجبروا الرئيس المدعوم من السعودية عبد ربه منصور هادى على الخروج من اليمن حيث يقيم الآن فى الرياض، وسبق ان عبرت الصين عن قلقها من تصاعد العنف فى اليمن ودعت لحل سياسى.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شى قوله "الوضع فى اليمن يتعلق بالأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط ولاسيما منطقة الخليج وينبغى تسريع وتيرة المساعى بشأن عملية الحل السياسى لقضية اليمن."

ودعا الرئيس الصينى جميع الأطراف للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولى ومقترحات مجلس التعاون الخليجى لضمان الاستقرار وعودة الأمور لطبيعتها فى اليمن باسرع وقت ممكن.