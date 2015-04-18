الجيش السورى يقضى على مسلحين من "جبهة النصرة" فى ريفى دمشق ودرعا

أكد مصدر عسكرى سورى اليوم ، أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة قضت على عدد من مسلحى تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الارهاب الدولية فى بلدة خان الشيح بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية /سانا/ عن المصدر قوله " إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت عدة عمليات ضد أوكار المسلحيين أسفرت عن “مقتل عدد من المسلحيين وإصابة آخرين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة”.

وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش قضت على مسلحين من “جبهة النصرة” فى داعل وغرب براق وتل العلاقيات بريف درعا.

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية فى منطقة خان الشيح تم القضاء على أعداد كبيرة من مسلحى تنظيم “جبهة النصرة” التى تعمل بتنسيق مباشر مع العدو الإسرائيلى خلال محاولتهم الاعتداء على نقاط عسكرية حيث يتسلل مسلحون ينتمون إلى جنسيات متعددة من ريف القنيطرة المجاور.

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