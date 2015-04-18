مقتل 23 فى اشتباكات بين الجيش الليبى و فجر ليبيا فى تاجوراء بطرابلس

قتل مالايقل عن 23 شخصا مابين جندى بالجيش الليبى ، وقوات عملية فجر ليبيا ومدنيين جراء اشتباكات شهدتها مدينة تاجوراء منذ فجر أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، والتى تبعد قرابة 30 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكرى اليوم، إن 17 جنديًا من قوات الجيش الليبى لقوا مصرعهم ، فيما قتل ثلاثة أفراد من قوات «فجر ليبيا»، إضافة إلى 3 نساء قتلن جراء سقوط قذيفة عشوائية، إثر اشتباكات بين الكتيبة 101 التابعة للجيش الليبى وقوات عملية فجر ليبيا، بعد هجوم شنته الكتيبة 101 صباح أمس الجمعة على مقر جهاز مكافحة الجريمة، التابع لمجموعات «فجر ليبيا» فى تاجوراء بمساندة الجيش ومدنيين وسلاح الجو.

وأضاف أن هناك جرحى من الجانبين لم يتم حصرهم حتى الآن نقلوا جميعا لمستشفيات المدينة بينهم إصابات خطيرة.

كان مصدر عسكرى قد صرح أمس، بأن قوات تابعة لقوات الجيش الليبى سيطرت على معسكر"مكافحة الجريمة" بمدينة تاجوراء بعد اشتباكات استمرت منذ فجر أمس ، ما أدى إلى إصابة عدد من الجانبين .

فى المقابل ، ذكرت قناة النبأ الإخبارية، أن ثوار تاجوراء بالتعاون مع كتيبة التضامن التابعة لقوات عملية فجر ليبيا استطاعوا دحر مجموعة قامت بالهجوم على معسكر "مكافحة الجريمة" التابع لقوات عملية فجر ليبيا، ما أدى إلى آسر عدد من المهاجمين وإصابة الآخرين.

ونشرت قناة النبأ الإخبارية صورا لمعسكر مكافحة الجريمة بعد إعادة سيطرة قوات فجر ليبيا عليه أمس.

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