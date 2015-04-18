مقاتلات "عاصفة الحزم " تقصف مواقع للحوثيين فى أبين ولحج جنوب اليمن

قصفت مقاتلات "عاصفة الحزم" اليوم مواقع عسكرية تابعة للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بمحافظة أبين المجاورة لعدن وتبعد عاصمتها زنجبار عنها بحوالى 55 كيلومترا .

وأوضحت مصادر محلية بالمحافظة أن الطائرات قصفت المواقع المتواجدة فى الجبال والتى تطل على باب المندب وبها دبابات وعربات مدرعة ونقاط عسكرية مما أدى الى مقتل واصابة جنود بالمواقع .

وقد وقعت فى العاصمة زنجبار اشتباكات بين ميليشيات الحوثيين المدعومين بقوات من اللواء 15 الموالى لهم وعناصر المقاومة الجنوبية الشعبية مما أدى الى مقتل عدد من عناصر الحوثيين .

ومن ناحية أخرى نفت مصادر عسكرية لصحيفة "عدن الغد " الالكترونية نبأ انضمام اللواء 111 للقوات الموالية للحوثيين وأوضحا أن ما حدث هو قيام قوة من اللواء الذى أعلن تأييده للرئيس اليمنى بالاشتراك مع المقاومة الجنوبية والقبائل بشن هجوم على قوات الحوثيين بالقرب من شقرة أمس وانتهز بعض الجنود الفرصة وفروا نحو مواقع القوات الموالية للحوثيين وانضموا اليهم .

وأكد المصدر ان قيادة اللواء فى مدينة احور لاتزال على موقفها المؤيد للرئيس هادى ..مشيرا الى أن هروب بعض الجنود ربما يكون متصلا بحسابات مناطقية وليست عسكرية .

>وأكدت الصحيفة ان مقاتلى القبائل حاصروا مقر اللواء وطالبوا بتسليمه ردا على هروب بعض الجنود من المعركة.

وفى تطور أخر قصفت طائرات "عاصفة الحزم" اليوم مواقع للحوثيين وأنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح بجوار مبنى سكن محافظ لحج شمال عدن يستخدمه الحوثيون لاخفاء الدبابات والاسلحة والوقود .

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