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المتحدث باسم رئيس وزراء العراق يستقيل بعد انتشار أغنية له يدعم بها صدام حسين

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المتحدث باسم رئيس وزراء العراق يستقيل بعد انتشار أغنية له يدعم بها صدام حسين المتحدث باسم رئيس وزراء العراق يستقيل بعد انتشار أغنية له يدعم بها صدام حسين
أعلن رافد جبورى، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، السبت أنه طلب اعفاءه من مهامه "وتم ذلك"، بعد يومين من انتشار شريط مصور يؤدى أغنية تأييد للرئيس الاسبق صدام حسين إبان حكمه.

وكتب جبورى عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، "باختصار لم ارد ان احرج مكتب رئيس الوزراء اكثر لان المقصود منه كان مهاجمة فطلبت اعفائى وتم ذلك".

واكد جبورى الذى عمل صحافيا مع هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سي" فى بغداد، لوكالة فرانس برس انه تقدم باستقالته من منصبه الذى تسلمه قبل اقل من ستة اشهر.

وانتشر بدءا من الخميس، شريط مصور لاغنية بعنوان "ارفع راسك انت عراقي"، لحنها جبورى واداها بنفسه. ويتضمن الشريط مشاهد للرئيس الاسبق يرفع سيفا او يطلق النار من بندقيته، ويمتطى حصانا ابيض اللون.

ويقول جبورى فى الاغنية "ارفع راسك انت عراقي، يا رمز الانسان الراقى يا صدام حسين اعداءك تسقط كلها وأنت الباقى، ويضيف "صدام حسين الذى يقودك والامة تفاخر بوجودك يا سيف الحق ضد الباطل تصيح بصوتك وتناضل".

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مصر 365

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