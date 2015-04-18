الصحة : إقالة مدير مستشفى الواسطي للتسبب فى وفاة مواطن ببنى سويف

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة أنه تابع واقعة المواطن “أ.س” الذي لقى مصرعه في محافظة بني سويف نتيجة إصابته في حادث دراجة نارية وما تم تقديمه له من رعاية طبية في مستشفى الواسطي المركزي وكذلك أحد المستشفيات الخاصة حيث توجه بتشكيل لجنة برئاسة السيد الدكتور،رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسيد الدكتور وكيل وزارة الصحة ببني سويف حيث توجهت أمس الجمعة إلى محافظة بني سويف وقامت بمراجعة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع حالة المواطن رحمة الله عليه، حيث تبين للجنة وجود قصور طبي شديد في التعامل مع الحالة الحرجة للمواطن رحمه الله تعالى وعدم دخوله المستشفى وتركه فى الاستقبال دون رعاية وتعطل جهاز الأشعة المقطعية منذ شهرين مع توافر الإعتمادات المالية الخاصة بإصلاحه وسوء التصرف فى التعامل والتنسيق مع الحالة ورفض المستشفى الخاصة دخول الحالة وإعادته إلى المستشفى الواسطي بدون التزام بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء أو التنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية . وبناء عليه فقد أصدر الوزير القرارات التالية:

> ١- إقالة السيد الطبيب مدير مستشفى الواسطى المركزى وتكليف أخر بمعرفة مدير المديرية .

> ٢- اقالة السيد الطبيب المدير العلاجى بالمديرية وتكليف أخر بمعرفة مدير المديرية

> ٣-. تحويل أخصائى الجراحة بنوبتجية الإستقبال في توقيت وصول المريض لمستشفى الواسطي المركزي للشئون القانونية للتحقيق .

> ٤-تحويل مدير الطوارئ بالمديرية ومدير الطوارئ بالمستشفى للشئون القانونية .

> ٥- التحقيق مع المتسبب فى تأخير إصلاح جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى بما فيهم مدير الإدارة الصحية بالواسطى

> ٦- تكليف العلاج الحر بالوزارة بالتحقيق فى الواقعة مع المستشفى الخاصة .