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“تعليم أسيوط” ينهى استعداداته لامتحانات آخر العام‎

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“تعليم أسيوط” ينهى استعداداته لامتحانات آخر العام‎ “تعليم أسيوط” ينهى استعداداته لامتحانات آخر العام‎

صورة أرشيفية

أنهت، مديرية التربية والتعليم، استعداداتها لامتحانات القرائية التى من المقرر أن يتم إجراؤها لطلاب، الصف الثالث الإبتدائي، يوم الأربعاء من الأسبوع الجارى، وكذلك امتحانات آخر العام لطلاب النقل والتى ستبدأ يوم 29 إبريل الجارى، وذلك بعقد، عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعًا بمسئولى الأمن بالإدارات التعليمية المختلفة بحضور، محمد عبد المعتمد عبد المولى، مدير إدارة أمن المديرية، وعماد فهمى علي، نائب مدير الإدارة، ومسئولى الأمن بالإدارات المختلفة .

وأكد، وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على عدم السماح لغير العاملين في المدارس بالدخول، محذرًا من أى خروج عن القانون سواء من الطلاب أو المدرسين أو العاملين .

وأوضح أبو شامة أنه تم عقد غرفة عمليات دائمة بالمديرية والإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتأمينها، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع مديرية أمن أسيوط لتأمين الامتحانات والمطابع، وخطوط نقل الأسئلة من المطبعة السرية للإدارات والمدارس، وأوراق الإجابة، واللجان، ومركز توزيع الأسئلة، والإنتشار الأمنى المكثف حول لجان الامتحانات لأفراد الشرطة والعناصر السرية .

وأكد، في ذات السياق، محمد عبد المعتمد، مدير إدارة الأمن بالمديرية، على أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات، استعدادًا لامتحانات النقل والشهادات المحلية .

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