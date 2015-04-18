مسؤول عراقي : 100 طفل مهددون بالوفاة خلال ساعات .. والحكومة ترفض دخولهم بغداد

حذر رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد، السبت، من وفاة نحو 100 طفل حديثي الولادة ضمن نازحي محافظة الأنبار (غرب) المتواجدين حاليا عند مدخل العاصمة العراقية خلال الـ48 ساعة المقبلة حال لم يسمح لهم بدخول العاصمة.

وتشترط قيادة عمليات بغداد تابعة لوزارة الدفاع دخول النازحين إلى بغداد توفر الكفيل من سكان العاصمة خشية أن يكون من بين النازحين عناصر تابعة لتنظيم “داعش‬“.