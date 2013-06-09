بالفيديو - مباشر: مصر 2-1 زيمبابوي.. صلاح يتقدم للفراعنة

بتقدم منتخب مصر بهدفين لهدف على مضيفه زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014.

تقدم محمد أبو تريكة لمنتخب مصر مبكرا من كرة عرضية أرسلها له محمد صلاح من ناحية اليمين.

وتعادل زيمبابوي عن طريق ميسونا إثر استغلاله خطأ في التغطية من مدافع منتخب مصر محمود فتح الله.

وأهدر محمد صلاح انفرادا تاما بمرمى زيمبابوي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

ثم تكررت فرصة صلاح، ليستغلها نجم بازل هذه المرة ويسجل هدفا مصريا ثانيا في شباك زيمبابوي.

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وزيمبابوي الهامة في تصفيات

كأس العالم 2014 يوم الأحد.

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شاهد هدف محمد صلاح لمصر في مرمى زيمبابوي بالضغط على هذا الرابط..

شاهد هدف زيمبابوي في مصر بعد خطأ فتح الله بالضغط على هذا الرابط..

شاهد هدف أبو تريكة بالضغط على هذا الرابط..