بالصور .. احتفالية لتكريم شهداء الجيش والشرطة‎ بجامعة جنوب الوادى

نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور،عباس منصور رئيس الجامعة احتفالية لتكريم شهداء الجيش والشرطة.

وأكد الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على القيمة الكبيرة لشهداء مصر الابرار من الجيش والشرطة الذين قدموا حياتهم من أجل كرامة ورفعة هذا الوطن داعياً المولى عز وجل ان يسكنهم الدرجات العلى ويلهم ذويهم ومحبيهم الصبر مطالباً بضرورة التكاتف من أجل رعاية أسرهم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة ان الدفاع عن الوطن وتنميته ورفعته ليس فقط بحمل السلاح ولكنه مسئولية كل مواطن في المجالات المختلفة الذي يجب ان يبذل أقصى طاقته من اجل هذا الهدف مثل الجندي في ساحة الحرب.

وأكد الشيخ سليم محمد سليم الداعية الاسلامي بالأزهر الشريف على أن الأحداث التي نشهدها تلك الأيام ناتجة عن عدة عوامل منها ضعف حب الوطن في النفوس بسبب بعض الظروف والأحوال المعيشية الصعبة مشدداً على أن الاسلام دعا إلى ضرورة حب الوطن كأحد أساسيات الدين كما علمنا رسل الله وأنبياءه من خلال العديد من المواقف مناشداً جميع مؤسسات المجتمع المصري بدءاً من الأسرة بضرورة غرس حب الوطن في نفوس الأبناء.

وأكد الداعية الاسلامي على سماحة الدين الاسلامي وضرورة الوقوف أمام جميع أشكال التطرف به حيث أرسى الدين الاسلامي العديد من قواعد التعامل بين افراد المجتمع سواء المسلمين او غير المسلمين واستطاع بسماحته أن يقود العالم في شتى العلوم والمجالات.

وتم إقامة الاحتفالية بكلية التربية الرياضية بالجامعة تحت اشراف الدكتور أحمد كمال نصاري عميد الكلية .

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم أسر الشهداء اندرو البير نادر اسحق و خالد محمد محمد عبد العاطي و علاء الدين عبد الوهاب علي و محمود سلامة محمود عبد العال بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من طلاب الكلية.