أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تنفيذ 305 حكم قضائي وضبط 2166 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالمنيا‎

Google+ Print
تنفيذ 305 حكم قضائي وضبط 2166 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالمنيا‎ تنفيذ 305 حكم قضائي وضبط 2166 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالمنيا‎

صورة أرشيفية

شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الأمنى ، أسفرت عن تنفيذ نحو 305 حكمًا قضائيًا ، وضبط 2166 مخالفة مرورية متنوعة، و35 دراجة بخارية بدون ترخيص .

تلقى، اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا ، إخطارًا من، اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائى بالمديرية، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 305 حكمًا قضائيًا، وضبط 2166 مخالفة مرورية ، وضبط 35 دراجة بخارية بدون لوحات .

وتمكنت الحملة من تنفيذ 305 حكمًا قضائياً منهم قضيتين جنايات ، و153 حبس جزئى، و23 حبس مستأنف، و73 غرامات جزئية، و17 غرامات مستأنفة، و37 مخالفات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا