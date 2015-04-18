تنفيذ 305 حكم قضائي وضبط 2166 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالمنيا‎

شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الأمنى ، أسفرت عن تنفيذ نحو 305 حكمًا قضائيًا ، وضبط 2166 مخالفة مرورية متنوعة، و35 دراجة بخارية بدون ترخيص .

تلقى، اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا ، إخطارًا من، اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائى بالمديرية، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 305 حكمًا قضائيًا، وضبط 2166 مخالفة مرورية ، وضبط 35 دراجة بخارية بدون لوحات .

وتمكنت الحملة من تنفيذ 305 حكمًا قضائياً منهم قضيتين جنايات ، و153 حبس جزئى، و23 حبس مستأنف، و73 غرامات جزئية، و17 غرامات مستأنفة، و37 مخالفات .