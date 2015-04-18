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تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات

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تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات
توقفت الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات بالقطاع الجنوبي للمجري صباح السبت.

وقال مصدر ملاحي، إن سفينة الحاويات " ميرسك لاين " جنحت بمنطقة الكيلو 94 بالدفرسوار، مما تسبب في توقف الملاحة وتعطل حركة 21 سفينة .

وتعمل هيئة قناة السويس على حفر مجري موازي لاستيعاب عدد سفن أكبر، ويسمح بعبور السفن في اتجاهين مختلفين في توقيت واحد، ومن المنتظر الانتهاء منه في أغسطس المقبل.

وأضاف المصدر، أن وحدة الإنقاذ البحري بدأت في عملية تعويم السفينة لإعادتها لمسارها في المجري وتسيير حركة الملاحة، فيما قرر مجلس إدارة الهيئة فتح تحقيق لمعرفة أسباب الجنوح.
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مصر 365