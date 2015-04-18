وقفة لخريجى "حقوق تعليم مفتوح" أمام الصحفيين للمطالبة بقيدهم فى المحامين

نظم عدد من خريجى كلية الحقوق، التعليم المفتوح، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم السبت، على سلام نقابة الصحفيين، للمطالبة بقبول قيدهم فى جداول نقابة المحامين.

ورفع المشاركون فى الوقفة، العديد من اللافتات منها "ائتلاف خريجى وطلاب كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح يطالبون بحقهم بالقيد فى النقابة، يناشدون الجهات المعنية معهم تجاه قضيتهم"، فى حين رفع البعض الآخر منهم أعلام مصر وصور للرئيس السيسى.

وقال أحمد عكاشة، منسق حملة حقوقيون المستقبل والمتحدث باسم خريجى التعليم المفتوح، إن القيد موقوف لغير حاملى الثانوية العامة، مضيفاً أن أول دفعة تخرجت فى 2011، وكانت النقابة تحت الحراسة وتم قيد الخريجين ثم جاء النقيب الحالى ورفض قيد الخريجين الجدد ووضع شرطا مخالفا لنص قانون النقابة يُلزم خريج التعليم المفتوح بإحضار شهادة الثانوية العامة، وهو ما وصفه المتظاهرون بالمخالف للقانون.

وذكر عكاشة، أنهم سيستمرون فى تنظيم الوقفات الاحتجاجات لحين تنفيذ مطالبهم.