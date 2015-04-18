تظاهر معلمين بالجيزة أمام "التعليم" تأييداً لحرق كتب مدرسة فضل الإخوانية

نظمت نقابة المعلمين بالجيزة مظاهرة حاشدة أمام وزارة التربية والتعليم المصرية، تأييداً للدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فى واقعة حرق كتب الإخوان بمدرسة فضل بالجيزة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم القاعة الكبرى بالديوان، وسمحت للمعلمين بالدخول إلى ديوان الوزارة للاستماع إلى مطالبهم، حيث أبدى المعلمون تضامنهم مع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم فى تطهير مدارس الإخوان من الفساد والأفكار المتطرفة- على حد قولهم.

ورفع المعلمون لافتات مكتوبا عليها: "نقابة المعلمين بالجيزة تعلن تأييدها للدكتورة بثينة كشك".. وشارك فى الوقفة عدد من مدير الإدارات التعليمية منهم الدكتور عادل عبد المنعم مدير إدارة الدقى ومحمد الصغير مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

- "الناشرين" يطالب وزير التربية والتعليم بمعاقبة المسئولين عن حرق الكتب

- الأسوشيتدبرس: حرق كتب الإخوان يبرز التحديات التى تواجهها مصر فى مكافحة التطرف

- حافظ الجيزة يعلن استياءه لأسلوب مديرية التعليم فى واقعة حرق الكتب

- وزير التعليم يحيل مدير "مديرية الجيزة" للتحقيق فى واقعة حرق الكتب