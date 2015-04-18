مجوهرات مبهرة من BVLGARI SERPENTI

تبقى مجموعة "سربنتي" Serpenti، الرمز الأبدي للسحر الاستثنائي، حيّةً إلى الأبد من خلال ابتكار مجوهرات جديدة ورائعة.و ستطرح "بولغاري" Bulgari كنوز "سربنتي" Serpenti الجديدة للعام 2015 خلال أسبوع التصميم في ميلانو حيث أن الطبيعة الرائعة لهذه المجموعة تتطلّب مناسبةً رائعة أيضاً للكشف عنها. خبيرة راقية في التصميم، بالإشتراك المهندسة زها حديد مع "بولغاري" Bulgari لابتكار إنشاء تنصيبي يذكّر بتصاميم "سربنتي" Serpenti ويحتفل بالأفعى الأيقونية. وسوف يُعرَض النصب الذي يبلغ طوله 20 متراً وارتفاعه 3 أمتار في حديقة فندق "بولغاري" Bulgari Hotel في ميلانو لكي يشاهده النزلاء وزوّار أسبوع التصميم على حدّ سواء من 14 إلى 19 أبريل/نيسان. وينقل التصميم الأنيق لهذه البنية فكرة الالتواء والتبدّل المستمرّ. إذا ما نظرنا إليها من ناحية حركة الأشكال الإيقاعية، تذكّر خطوطها المنحنية والقوية بحراشف الأفعى. ويتناغم مزيج البنية الذي يجمع بين أشكال انسيابية وهندسية بشكل مثالي مع نهج "بولغاري" Bulgari الخاص حيث أن صانع المجوهرات هو في سعيٍ دائم وراء التوازن دامجاً بين الأحجام الدقيقة والأشكال المستديرة.

يعبّر الإنشاء التنصيبي في حديقة فندق "بولغاري" Bulgari Hotel عن تفاعل مرح بين الرؤيتَين السبّاقتَين عن التصميم. غنيّةً بالإبداع، سوف تتحوّل مضلّعات بنية زها حديد إلى واجهات عرض حقيقية وتعرض مجموعة مختارة من ابتكارات "سربنتي" Serpenti تعود إلى حقبة الأربعينات من القرن الماضي حتى الآن. وسوف يتجلّى تاريخ مجموعة "سربنتي" Serpenti داخل البنية المميّزة حيث تشكّل كل من الحراشف نافذةً نحو فسيفساء من تاريخ التصميم وتشير جميعها إلى الأفعى.