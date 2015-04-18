خطوات النجمات رشيقة مع الأحذية الرياضية

دائماً، نرى النجمات بفساتينهن الأنيقة وقد نسّقنها مع الأحذية الرسمية ذات الكعوب العالية. فهذه الأحذية لديها ميزة منحهن القوام الممشوق والجاذبية الخاصّة. لكن النجمات يعمدن في الكثير من الأحيان، لا سيّما خلال المشاوير الصباحية، إلى انتعال الأحذية الرياضية ذات الكعوب المنخفضة والمريحة. وبالإمكان ملاحظة الفرق مباشرة من خلال سهولة الحركة، بالنظر إلى خطواتهن التي تُصبح أكثر رشاقة بفضل الأحذية الرياضيّة.

وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة كيف أنّ هذا النوع من الأحذية لم يعد مخصّصاً لصالات الرياضة وللجري فحسب، بعد أن أدخلته كلٌّ من دار Chanel، وDior، حيث أصبح أساسياً في إطلالة كلّ سيدة عصرية، وبات تنسيقه مع مختلف أنواع الملابس صيحة قوية. هذا ما فعلته النجمات اللواتي اخترن الأحذية الرياضية مع الجينز، والسراويل القطنية، والشورت، والفساتين والتنانير أو مع السراويل الجلدية الضيقة.

وتختلف تصاميم الأحذية الرياضية اختلافاً كبيراً، إذ هناك الأحذية المستوحاة من لعبة التنس، أو الـConverse، أو الأحذية الرياضية التي تصل إلى الكاحل أو تلك التي تُسمّى Espadrilles مع الكعب المطاطيّ العريض.

ومن النجمات اللواتي نراهن كثيراً منتعلات الأحذية الرياضية: Jessica Alba، Rihanna، Rita Ora، هيفاء وهبي، مايا دياب، Cara Delevingne، Kendall Jenner، إليسا وغيرهن.

وبإمكان هذه الأحذية أن توفّر الراحة بالطبع، وأن تعطي النجمات أسلوباً شبابياً ومعاصراً وبعيداً عن التكلّف.

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