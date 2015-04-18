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نيابة السويس تشكل لجنة من الجمارك لحصر خسائر ميناء السخنة

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نيابة السويس تشكل لجنة من الجمارك لحصر خسائر ميناء السخنة نيابة السويس تشكل لجنة من الجمارك لحصر خسائر ميناء السخنة

أصدرت نيابة السويس صباح اليوم قرارا بالمحضر رقم 773 الخاص بحريق المبني الإداري لجمارك السخنة أمس بتشكيل لجنة من رئاسة الدائرة الجمركية بالسويس لحصر الخسائر والتلفيات الذى شاهده المبني فى تقرير رسمي وأرساله إلى النيابة العامة.

وقال جاد عساف،رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، أن العمل بجمارك السخنة مستمر بشكل طبيعي صباح اليوم دون تأثر ، موضحا أن العمل بالواردات فقط هو المتأثر بحريق أمس وجاري العمل على عودته.

وأضاف عساف فى تصريحات خاصة،أنه تم الاتفاق مع موانى دبي العالمية المسئولة على إدارة ميناء السخنة على توفير مبني بديل لعمل الجمارك داخله بالميناء وخلال الساعات القادة سيتم نقل العمل للمبني الجديد وعودة العمل بالدائرة الجمركية بطاقة 100 % .

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