النيابة الإدارية تحيل موظف بالفنون الشعبية للمحاكمة

وافق المستشار طارق سعودي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة موظف بالبيت الفني للفنون الشعبية للمحاكمة.

كشفت تحقيقات ولاء عبدالباقي رئيس النيابة أن أيمن فؤاد عبدالرازق الموظف بوحدة النقل بالبيت الفني للفنون الشعبية لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً معيباً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التي يعمل بها بأن قام بتقطيع المواسير النحاسية الخاصة بالتكييف المركزي بجهة عمله بالبيت الفني للفنون الشعبية مما أدى إلى تسرب غاز الفريون منه وتوقفه عن العمل ’ وأنتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة.