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لو شغلك أمام كمبيوتر.. نصائح تجنبك مشاكل العين أهمها استخدام قطرات مرطبة

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لو شغلك أمام كمبيوتر.. نصائح تجنبك مشاكل العين أهمها استخدام قطرات مرطبة لو شغلك أمام كمبيوتر.. نصائح تجنبك مشاكل العين أهمها استخدام قطرات مرطبة
يتعرض بعض الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، إلى الإصابة بجفاف العين، مما يسبب لهم بعض المشاكل.

وحول هذا يذكر الدكتور محمد مجدى أستاذ طب العيون بجامعة الزقازيق، أن الأشخاص الذين يعملون فى وظائف تجعلهم يتعرضون لقضاء فترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، أكثر عرضة للإصابة بجفاف فى العين وإجهاد العضلات بها، لأن قضاء فترات طويلة أمام هذه الشاشات وعدم الرمش "البربشة" بشكل كافٍ، قد يتسبب فى جفاف العين ووجود حرقة بها.

يؤكد د. محمد مجدى على الأشخاص الذين يقضون أوقاتا طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، بإتباع بعض الطرق للوقاية من جفاف العين، كاستخدام بعض القطرات المرطبة للعين أو إغماض العينين بين الحين والآخر لتجنب التعرض لجفافهما، وفى حالة إهمال العلاج قد يتسبب فى الإصابة بقرح فى القرنية.

يضيف أستاذ طب العيون أن هناك بعض الأعراض من خلالها يتم التعرف على الإصابة بجفاف العين، كحرقان بالعين، وزغللة وإحمرار وسخونة ووجود صعوبة فى الحركة، لافتا أنه بالنسبة للمريض الذى يعانى من وجود حساسية بالعين فعند تعرضهم لجفاف العين، تزداد مشاكل أعراض الألم فى العين وتكون أكثر بكثير من الشخص العادى.
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