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تعرف على أضرار أجنحة الدجاج "الوينجز" أهمها الحموضة وبدانة الأطفال

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تعرف على أضرار أجنحة الدجاج "الوينجز" أهمها الحموضة وبدانة الأطفال تعرف على أضرار أجنحة الدجاج "الوينجز" أهمها الحموضة وبدانة الأطفال
الوينجز أو أجنحة الدجاج أحد أكثر الأطعمة انتشارا بين الأطفال، فهى الوجبة الخفيفية المحببة لهم، ويسهل تناولها فى المدرسة والمنزل وخارجه، وقلى أجنحة الدجاج "التشيكن وينجز" يضاعف من أخطارها، على حسب تعبير الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية، والتى أكدت أن هذه الوجبة تمثل الخطر الأعظم على معدة وصحة الأطفال والكبار.
>وتوضح رانيا أن أجنحة الدجاج أحد أكثر الأجزاء، التى تحتوى على جلد للدجاج مع القليل من اللحم، وتناول الجلد أمر فى غاية الخطورة، وقد يتسبب فى الإصابة بالسمنة المفرطة نتيجة المكدسة فى الجلود، إضافة إلى الإصابة بالتلبك المعوى وصعوبة الهضم، كما أن فوائدها ضئيلة للغاية نتيجة زيادة معدل الجلد مقابل اللحم المفيد.

وتحذر رانيا من تناول الوينجز مقلية، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لطهى الأجنحة، يتمثل فى قليها فى الزيت المغلى مما يضاعف خطرها ويزيد من نسب الكوليسترول فى الدم، ويزيد من اضطراب الإخراج لدى الأطفال الصغار، مع الإصابة بالحموضة وحرقان المعدة، وتزيد الأجنحة من نسب البدانة بشكل كبير خاصة بين الأطفال.

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مصر 365

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