أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الخيار والخس والفاكهة والمياه لحماية جلدك من الجفاف والتجاعيد

Google+ Print
الخيار والخس والفاكهة والمياه لحماية جلدك من الجفاف والتجاعيد الخيار والخس والفاكهة والمياه لحماية جلدك من الجفاف والتجاعيد
كثير من الأشخاص يجهلون تأثير الطعام فى الحفاظ على صحة ونضارة البشرة أو فى تسببه فى الأضرار، التى تؤثر عليها مثل التأثيرات الضارة للأغذية الغنية بالدهون والكربوهيدرات و الوجبات السريعة، وكذلك قلة شرب المياه وتأثيرها على نضارة البشرة.

قال الدكتور أحمد قدح أخصائى أمراض الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم، إن التغذية أحد العوامل التى لها تأثير على صحة الجلد، فهناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التى يمارسها الأشخاص وأهمها:

1) الوجبات السريعة
>يساهم تناول الأشخاص الوجبات السريعة فى تعرض الجلد لبعض الأضرار السيئة مثل شيخوخة الجلد "التجاعيد" وحبوب الشباب، نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الذى تزيد من السعرات الحرارية.

لذلك ينصح د. قدح قائلا "يجب على الأشخاص تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل الخضروات الطازجة الخيار والخس والجرجير والفواكه، والاهتمام بتناول طبق السلطة، الذى يمنح الجلد ترطيبا، وبالتالى يؤدى لنضارة البشرة وحيويتها.
>2) قلة شرب المياه
>يساهم عدم تناول الأشخاص كمية وافية من المياه، إلى إصابة الجلد بالجفاف وعدم النضارة، نظرا لأنها تساهم فى ترطيب الجلد وحيويته، كما تعمل المياه على إذابة الأملاح والدهون بالجسم وبالتالى تمنح الجلد حيوية ونضارة.

لذلك ينصح د. قدح بضرورة شرب كمية مياه تتراوح ما بين 8 إلى 10 أكواب مياه خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة الجو".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم