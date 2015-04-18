الخيار والخس والفاكهة والمياه لحماية جلدك من الجفاف والتجاعيد

كثير من الأشخاص يجهلون تأثير الطعام فى الحفاظ على صحة ونضارة البشرة أو فى تسببه فى الأضرار، التى تؤثر عليها مثل التأثيرات الضارة للأغذية الغنية بالدهون والكربوهيدرات و الوجبات السريعة، وكذلك قلة شرب المياه وتأثيرها على نضارة البشرة.

قال الدكتور أحمد قدح أخصائى أمراض الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم، إن التغذية أحد العوامل التى لها تأثير على صحة الجلد، فهناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التى يمارسها الأشخاص وأهمها:

1) الوجبات السريعة

>يساهم تناول الأشخاص الوجبات السريعة فى تعرض الجلد لبعض الأضرار السيئة مثل شيخوخة الجلد "التجاعيد" وحبوب الشباب، نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الدهون الذى تزيد من السعرات الحرارية.

لذلك ينصح د. قدح قائلا "يجب على الأشخاص تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل الخضروات الطازجة الخيار والخس والجرجير والفواكه، والاهتمام بتناول طبق السلطة، الذى يمنح الجلد ترطيبا، وبالتالى يؤدى لنضارة البشرة وحيويتها.

>2) قلة شرب المياه

>يساهم عدم تناول الأشخاص كمية وافية من المياه، إلى إصابة الجلد بالجفاف وعدم النضارة، نظرا لأنها تساهم فى ترطيب الجلد وحيويته، كما تعمل المياه على إذابة الأملاح والدهون بالجسم وبالتالى تمنح الجلد حيوية ونضارة.

لذلك ينصح د. قدح بضرورة شرب كمية مياه تتراوح ما بين 8 إلى 10 أكواب مياه خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة الجو".