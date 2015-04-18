أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"الفاكهة المجففة" أفضل الأطعمة بين الوجبات.. تشعرك بالشبع وتمدك بالطاقة

Google+ Print
"الفاكهة المجففة" أفضل الأطعمة بين الوجبات.. تشعرك بالشبع وتمدك بالطاقة "الفاكهة المجففة" أفضل الأطعمة بين الوجبات.. تشعرك بالشبع وتمدك بالطاقة
بين الوجبات يحتاج البعض لتناول أطعمة خفيفة تخلصه من الشعور بالجوع الشديد، ولا تزيد وزنه وخموله فى الوقت ذاته، وللأسف وحسبما توضح سامية حامد أخصائية التغذية، فأغلب ما يتناوله الشخص بين الوجبات يكون عالى السعرات الحرارية، إضافة إلى أنه لا يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة بل يزيد من الشراهة والنهم، إضافة إلى تسبب أغلب نوعيات الأطعمة التى يتناولها الشخص بين الوجبات فى زيادة الوزن، والإحساس بالخمول والرغبة فى النوم.

أطعمة غير مفيدة بين الوجبات


>وأشهر هذه الأطعمة غير المرغوب فيها بين الوجبات، بعض السناكس المقلية، كأجنحة الدجاج، والكميات الكبيرة من المكسرات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بنسب كبيرة من السكر، وتناول الكثير من اللب والسودانى، وغيرها من الأطعمة الخطيرة والتى تزيد الوزن وترفع درجة الخمول والكوليسترول فى الدم.

الفاكهة المجففة بين الوجبات


>وتنصح أخصائية التغذية بتناول الفاكهة المجففة واستغلالها كوجبة صغيرة مشبعة خلال اليوم مرة واحدة على الأقل، فهى سهلة الهضم ومرتفعة الفوائد وتحتوى على كميات كبيرة من الفيتامينات، إضافة إلى أنها تضفى شعورا بالشبع لفترة طويلة، وتزيد من النشاط لإمدادها بالطاقة، ولا تسبب الخمول، كما تزيد من حركية المعدة وتحسن أداءها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365