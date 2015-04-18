"الفاكهة المجففة" أفضل الأطعمة بين الوجبات.. تشعرك بالشبع وتمدك بالطاقة

بين الوجبات يحتاج البعض لتناول أطعمة خفيفة تخلصه من الشعور بالجوع الشديد، ولا تزيد وزنه وخموله فى الوقت ذاته، وللأسف وحسبما توضح سامية حامد أخصائية التغذية، فأغلب ما يتناوله الشخص بين الوجبات يكون عالى السعرات الحرارية، إضافة إلى أنه لا يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة بل يزيد من الشراهة والنهم، إضافة إلى تسبب أغلب نوعيات الأطعمة التى يتناولها الشخص بين الوجبات فى زيادة الوزن، والإحساس بالخمول والرغبة فى النوم. أطعمة غير مفيدة بين الوجبات

>وأشهر هذه الأطعمة غير المرغوب فيها بين الوجبات، بعض السناكس المقلية، كأجنحة الدجاج، والكميات الكبيرة من المكسرات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بنسب كبيرة من السكر، وتناول الكثير من اللب والسودانى، وغيرها من الأطعمة الخطيرة والتى تزيد الوزن وترفع درجة الخمول والكوليسترول فى الدم. الفاكهة المجففة بين الوجبات

>وتنصح أخصائية التغذية بتناول الفاكهة المجففة واستغلالها كوجبة صغيرة مشبعة خلال اليوم مرة واحدة على الأقل، فهى سهلة الهضم ومرتفعة الفوائد وتحتوى على كميات كبيرة من الفيتامينات، إضافة إلى أنها تضفى شعورا بالشبع لفترة طويلة، وتزيد من النشاط لإمدادها بالطاقة، ولا تسبب الخمول، كما تزيد من حركية المعدة وتحسن أداءها.

شبكةعيونالإخبارية

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