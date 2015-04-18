فرقة بنى سويف القومية تقدم العرض المسرحى "ست الملك" على قصر الثقافة

قدمت فرقة بنى سويف القومية، رائعة الدكتور سمير سرحان، العرض المسرحى "ست الملك" على مسرح قصر الثقافة بمدينة بنى سويف، من إخراج سمير الخليلى، بطولة إيمان عبدالحليم، إسماعيل شاهين، أحمد المنشاوى، أيمن سليمان.

مشهد الحاكم وست الملك

شاهد افتتاح العرض الذى يقدم ضمن مسابقة مهرجان الثقافة الجماهيرية لعروض الفرق القومية، أمس عددا كبيرا من مواطنى المحافظة مع استمرار العرض الأيام القادمة.

ويؤكد مخرج العرض، أن رائعة ست الملك عمل مسرحى يستدعى الحروب والصراعات المتتالية وسقوط الضحايا على مدى التاريخ للحصول على الخلافة، تحت ادعاء الدين الإسلامى، والحقيقة أنها صراعات لاعتلاء الحكم ومكتسباته من الجاه والمال والسلطة بعيدًا عن وسطية الإسلام وسماحته.



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الحاكم وزوجته وابنهما



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مشهد من العرض



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لوحة فنية استعراضية



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جانب من العرض



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أغنية داخل العرض



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المخرج والمشاركون فى العرض