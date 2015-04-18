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صحة الشرقية: خروج مصابى حادث انقلاب أتوبيس العمال واحتجاز شخص تحت الملاحظة

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صحة الشرقية: خروج مصابى حادث انقلاب أتوبيس العمال واحتجاز شخص تحت الملاحظة صحة الشرقية: خروج مصابى حادث انقلاب أتوبيس العمال واحتجاز شخص تحت الملاحظة
قررت مديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، خروج 23 مصابا من ضحايا حادث تصادم أتوبيس لعمال شركة بالعاشر من رمضان من مستشفى أبوحماد، ونقل أحدهم للمستشفى الجامعى.

وأوضح الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمحافظة لـ"اليوم السابع"، أن المصابين خرجوا بعد تلقى العلاج اللازم لهم، حيث إن إصاباتهم كانت ما بين كدمات وشروخ، فيما تم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الزقازيق لحاجته لأشعة مقطعية والعرض على استشارى مخ وأعصاب.

كان أصيب 23 عاملًا بشركة الهلال والنجمة فى العاشر من رمضان، بكدمات وكسور فى حادث تصادم أتوبيس الشركة بسيارة مكروباص على طريق "أبوحماد -الجعفرية" بأبوحماد فى الشرقية، وتم نقلهم لمستشفى أبوحماد العام.


>- إصابة 23 عاملاً فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

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